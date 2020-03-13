В Баку усилены меры по борьбе с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С целью пресечения возможной угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса COVİD-19, принимаются неотложные меры.

Как сообщили в пятницу Trend в ИВ города Баку, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку принимает особые меры для недопущения и пресечения распространения заболевания, повышения эффективности принятых в этой сфере профилактических мер.

В связи с серьезностью текущей ситуации раз в 10 дней во всех зданиях, находящихся на балансе Департамента, включая парадные входы, лестничные клетки, кабины лифтов и площадки с контейнерами для бытовых отходов, проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Также руководителям кооперативных зданий и жилых комплексов даны соответствующие поручения по проведению вышеуказанных работ на своих территориях.

Завершена дезинфекция в 346 учреждениях дошкольного образования, находящихся в подчинении ИВ города Баку. Накануне начала деятельности этих заведений будет проведена повторная дезинфекция.

В пресс-службе также отметили важность соблюдения, как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, правил личной гигиены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)