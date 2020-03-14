Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей и пассажиров

Общество 14 марта 2020 09:29 (UTC+04:00)
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей и пассажиров

БАКУ/Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции с 15 марта начнет в Азербайджане мероприятия по контролю безопасности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на управление.

Как сообщили в Управлении, если при остановке автомобиля, в конструкции которого предусмотрены ремни безопасности, будут выявлены случаи их отсутствия, то водитель этого транспортного средства, а также пассажиры, не пристегнутые ими во время движения, независимо от места посадки – на переднем или заднем сиденье – будут привлечены к административной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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