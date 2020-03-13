По поводу похорон людей, умерших от коронавируса, никаких ограничений нет - TƏBİB (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - По поводу похорон людей, умерших от коронавируса, никаких ограничений нет. В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на этот счет нет никакой информации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева. Она добавила, что эти люди могут быть похоронены в соответствия с местным традициями и обычаям.

По словам Гараевой, работникам здравоохранения предоставляются комплекты индивидуальной защиты.

Руководитель азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджы сказала, что на следующей неделе министерству образования будет предоставлена очередная партия комплектов индивидуальной защиты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)