В Ичеришехер принимаются превентивные меры против коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территориях, в структурах и музеях, находящихся в подчинении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", проводятся медико-профилактические и дезинфекционные меры против коронавируса, сообщили Trend в пресс-службе Управления.

Так, в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров о проведении дезинфекции во всех учреждениях, эта работа проводится в Аппарате Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", во Дворце Ширваншахов, Девичьей Башне, музеях и других объектах Управления, в том числе зданиях жилищно-коммунальной и ремонтной службы, в Научно-производственной восстановительной мастерской, Научно-культурном центре, Доме-музее Таира Салахова, Творческом центре Магсуда Ибрагимбекова, Центре традиционного искусства.

В течение марта и апреля работы по дезинфекции будут осуществляться регулярно.

(Текст: Турал Гараджаев)