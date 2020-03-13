Оперативный штаб: Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание

БАКУ /Trend/ - Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание.

Об этом, как передает в пятницу Trend, было сказано на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры