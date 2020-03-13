В Азербайджане будут наказывать лиц, распространяющих ложную информацию по коронавирусу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении лиц, распространяющих неверную или заведомо ложную информацию по коронавирусу, будут приняты самые серьезные меры.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend мероприятия, сказал на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов

Он отметил, что гражданам и средствам массовой информации в сложившейся во всем мире ситуации необходимо быть максимально ответственными и оказывать всестороннюю поддержку осуществляемым государством мерам.

"В данный момент относительно борьбы с распространением коронавируса мы все находимся в одной лодке и действовать по принципу "у вас есть, у нас нет" не предоставляется возможным. Следовательно, анонимное раздутие ажиотажа на голой почве будет строго наказуемо" - уточнил Мамедов.

Также он призвал СМИ и граждан не доверять неподтвержденной информации из неизвестных источник, заверив, что 90 процентов такой информации - слухи и выдумки, специально направленные на поддержание лишней паники.

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры