Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, для борьбы с коронавирусом не нужно разом выделять огромные средства: "В настоящее время выделено 10 миллионов манатов для приобретения необходимых препаратов. Это достаточно на данный момент. Мы также сделаем все, что будет предприниматься в мире против этой болезни".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Ильхама Исабалева)