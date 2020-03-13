Может быть принято дополнительное решение о продлении учебных каникул в Азербайджане (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Может быть принято дополнительное решение о продлении учебного года и учебных каникул в Азербайджане.
Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, будет принято определенное решение в связи с продлением учебного времени: "Еще есть две недели. В течение этого времени в зависимости от ситуации будет принято и объявлено решение. Еще рано принимать об этом решение".
Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.
(Автор: Самир Али)