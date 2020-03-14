Совет печати Азербайджана призвал СМИ не распространять информацию, не опирающуюся на официальные источники

Общество 14 марта 2020 09:30 (UTC+04:00)
Совет печати Азербайджана призвал СМИ не распространять информацию, не опирающуюся на официальные источники

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана призвал СМИ не распространять информацию, не опирающуюся на официальные источники.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении данной структуры.

В сообщении отмечается, что распространение информации, основанной на слухах и сплетнях, недопустимо: "При освещении чувствительных для общества тем журналисты не должны допускать спешки. Не следует распространять информацию, не опирающуюся на официальные источники. Каждый представитель СМИ должен ощущать свою ответственность, руководствоваться этим, сделав данный критерий одним из приоритетов своей деятельности".

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