TƏBİB: Специалисты ВОЗ посетили клиники и лаборатории Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Специалисты ВОЗ посетили клиники и лаборатории Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Миссия ВОЗ, которая находилась в Азербайджане для оказания поддержки правительству Азербайджана в связи с ответными и подготовительными мерами протии коронавирусной пандемии (COVID-19) завершила свою работу.

На пресс-конференции по итогам работы миссии была рекомендована приоритетность раннего выявления случаев заражения для предотвращения распространения коронавируса и оптимизации заботы о пациентах.

В рамках пятидневной миссии специалисты ВОЗ посетили клиники и лаборатории в городах и районах, обсудили национальный план по выявлению и лечению заразившихся лиц. Делегация ВОЗ совместно с исполнительными органами также работала над дальнейшим развитием стратегии по борьбе с коронавирусом.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)