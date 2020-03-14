В Азербайджане закрыт ряд туристических объектов (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Введено ограничение на посещение туристических объектов при Государственном агентстве по туризму Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Нижеследующие культурные туристические объекты будут закрыты для посетителей на время проведения профилактических мероприятий, в том числе социальной изоляции, и до очередного решения Оперативного штаба:

Государственный историко-архитектурный заповедник «Атешгях»;

Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг»;

Государственный историко-архитектурный заповедник «Юхары Баш»: Дворец шекинских ханов, Дом-музей Шекихановых, Шекинский краеведческий музей, Шекинский музей народно-прикладного искусства, Шекинская галерея искусств;

Историко-архитектурный заповедник «Киш»: Албанская церковь.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)