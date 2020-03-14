Сегодняшняя статистка ВОЗ по коронавирусу в мире
БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска по коронавирусу на 14 марта, сообщает в субботу Trend.
Согласно информации, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.
Так, число заразившихся коронавирусом в мире по 145 странам составило в целом 145 816 человек, в том числе последние данные по числу заразившихся - 344 человека.
Скончались от коронавируса 5 438 человек, включая 22 новых факта летальных исходов. До сегодняшнего дня выздоровели 72 550 человек, 1500 из которых – новые случаи выздоровления.
ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, а также на региональном и глобальном уровнях как очень высокий.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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