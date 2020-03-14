Трое заразившихся граждан Азербайджана прошли лечение в клиниках спецрежима и выписаны - Оперативный штаб (версия 2)
БАКУ/Trend/ - Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19), прошли лечение в клиниках специального режима, и выписаны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них шестеро уже выздоровели.
В настоящее время в клиниках особого режима продолжается лечение других лиц, их самочувствие находится под серьезным контролем.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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