В воскресенье в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами туман, моросящий дождь. Днем преимущественно без осадков.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня ожидается временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-10, днем - 12-15, в Баку ночью - 6-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег. Во второй половине дня преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)