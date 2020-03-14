Главный эпидемиолог: Меры изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Принятие решения о применении ряда мер социальной изоляции в связи с угрозой коронавируса является очень правильным, сказал в субботу Trend главный эпидемиолог минздрава Азербайджана Ибадулла Агаев.

По его словам, меры изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане.