Главный эпидемиолог: Меры изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Принятие решения о применении ряда мер социальной изоляции в связи с угрозой коронавируса является очень правильным, сказал в субботу Trend главный эпидемиолог минздрава Азербайджана Ибадулла Агаев.
По его словам, меры изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане.
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Главный эпидемиолог: Меры изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане
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