Главный эпидемиолог: Меры социальной изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Принятие решения о применении ряда мер социальной изоляции в связи с угрозой коронавируса является очень правильным, сказал в субботуTrend главный эпидемиолог минздрава Азербайджана Ибадулла Агаев.

Агаев подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан Азербайджана - один из самых важных и приоритетных вопросов: «Учитывая рекомендации ВОЗ и международный опыт, правительство Азербайджана еще больше расширило охват мер, осуществляемых для надежной защиты здоровья населения и предотвращения распространения вируса. Выполнение этого своевременно принятого решения послужит предотвращению обострения эпидемиологической ситуации».

Главный эпидемиолог отметил крайнюю важность принятия данного решения в условиях широкого распространения в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19).

Он подчеркнул, что выполнение этого решения налагает соответствующую ответственность не только на государственные органы, но и на все общество и каждого гражданина в отдельности: "Применяемые меры социальной изоляции являются вопросом национальной безопасности и национальной солидарности, и поэтому каждый гражданин должен быть максимально внимательным и ответственным в этом вопросе".

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит в связи с предотвращением угрозы коронавируса ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)