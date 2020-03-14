Изменен график пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку (версия 2)
БАКУ/Trend/ - Изменен график пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В сообщении говорится, что в связи с тем, что сегодня с 00:00 часов на 10 дней для всех транспортных средств временно закрыта госграница между Азербайджаном и Грузией пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку будет следовать до станции Бёюк-Кясик и возвращаться обратно в Баку: «График движения поезда по территории Азербайджана не изменился».
Отметим, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» вернет пассажирам деньги за приобретенные билеты на проезд.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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