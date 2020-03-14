Комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к азербайджанцам мира

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб, созданный азербайджанским Госкомитетом по работе с диаспорой в связи с глобальной ситуацией по коронавирусу, работает круглосуточно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет.

Согласно информации, для большего укрепления связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, активны электронные адреса www.diaspora.support и info@diaspora.support За несколько дней на них поступили десятки обращений из-за рубежа, на которые оперативно были даны ответы.

В связи с глобальной ситуацией по коронавирусу Госкомитет посредством Координационных советов азербайджанцев, Домов Азербайджана, диаспорских организаций и отдельных лиц получает информацию о соотечественниках, проживающих за рубежом, дает рекомендации и, используя все возможные средства, старается оказывать им моральную поддержку.