Комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к азербайджанцам мира (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб, созданный азербайджанским Госкомитетом по работе с диаспорой в связи с глобальной ситуацией по коронавирусу, работает круглосуточно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет.

Согласно информации, для большего укрепления связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, активны электронные адреса www.diaspora.support и info@diaspora.support За несколько дней на них поступили десятки обращений, на которые оперативно были даны ответы.

В связи с глобальной ситуацией по коронавирусу Госкомитет посредством Координационных советов азербайджанцев, Домов Азербайджана, диаспорских организаций и отдельных лиц получает информацию о соотечественниках, проживающих за рубежом, дает рекомендации и, используя все возможные средства, старается оказывать им моральную поддержку. В том числе в центре внимания азербайджанского государства находятся соотечественники, проживающие и обучающиеся в Италии, где широко распространилась коронавирусная инфекция. "Просим соотечественников, чтобы они при необходимости обращались по аккаунтам в соцсетях, на электронный адрес Госкомитета и другие электронные адреса. В рамках своих полномочий и возможностей Госкомитет готов помочь каждому соотечественнику. Также рекомендуется, чтобы соотечественники соблюдали правила и требования в связи с предотвращением угрозы коронавируса правительств тех стран, где они проживают. Госкомитет находится на связи с диппредставительствами Азербайджана и Оперативным штабом при Кабмине (горячая линия: *994-1542)", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)