Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" переходят на особый режим работы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" будут работать в особом режиме, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Работа Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" ограничивается с 15 до 19 марта в связи с мерами социальной изоляции, предпринятыми Оперативным штабом при Кабмине, которые связаны с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции и рекомендациями ВОЗ в этом направлении.

С целью обеспечения оказания государственных услуг за этот период обращения будут приниматься посредством "горячей линии" "108".

Для того, чтобы воспользоваться госуслугой, гражданин будет направлен в соответствующий Центр Службы "ASAN" , или же услуга будет оказано в выездной форме. Центры, которые будут принимать граждан, и сотрудники, оказывающие мобильные услуги, будут обеспечены прибором, измеряющим температуру, и соответствующими гигиеническими средствами. Граждане, которые будут заранее проинформированы о готовности своих документов в период 15-19 марта, смогут прийти в Центр и получить их.

Кроме того, гражданам рекомендуется пользоваться электронными услугами на портале «электронное правительство» https://www.e-gov.az

Также до внимания граждан доводится, что 20-28 марта в связи с праздником Новруз Центры Службы "ASAN " и "ASAN Kommunal" работать не будут.

(Текст: Кямаля Сеидова)