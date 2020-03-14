Азербайджан временно отменяет несколько международных авиарейсов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно отменяет несколько международных авиарейсов.
Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров страны.
Согласно сообщению, в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с 15 марта временно приостанавливаются некоторые рейсы "Азербайджанских авиалиний".
Отменены рейсы Баку-Париж-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку- Нур-Султан - Баку, Баку-Актау-Баку, а также Баку-Алматы-Баку.
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