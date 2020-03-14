Заместитель министра - Те, кто безжалостно относится к лесам, получили заслуженные наказания
БАКУ /Trend/ - Вырубка деревьев в лесных участках Габалинского и Огузского районов - очень печальный факт. Те, кто беспощадно относится к лесам, получили заслуженные наказания.
Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, комментируя арест лесничих в Габале.
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