Заместитель министра - Те, кто безжалостно относится к лесам, получили заслуженные наказания

БАКУ /Trend/ - Вырубка деревьев в лесных участках Габалинского и Огузского районов - очень печальный факт. Те, кто беспощадно относится к лесам, получили заслуженные наказания.

Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, комментируя арест лесничих в Габале.