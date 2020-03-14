В торговых центрах будет запущена служба доставки продуктов
БАКУ Trend/ - Из-за опасности коронавируса (COVID-19) в стране будет запущена служба доставки продуктов домой.
Как сообщает Trend, это отражено в правилах, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана о деятельности торговых центров по борьбе с COVID-19.
В правилах, торговым центрам поручено запустить службы доставки продуктов домой.
Отмечено, что в случае несоблюдения этих мер в отношении ответственных лиц будут приняты серьезные меры.
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