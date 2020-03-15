Посольство Азербайджана в США обратилось к согражданам
БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки обратилось к гражданам Азербайджана, которые в настоящее время находятся в этой стране.
Как передает Trend, об этом сообщили из Посольства.
"Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в США, просим живущих в США граждан Азербайджанской Республики зарегистрироваться в соответствующих консульских отделах Вашингтона и Лос-Анджелеса", - говорится в обращении.
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