Посольство Азербайджана в США обратилось к согражданам

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки обратилось к гражданам Азербайджана, которые в настоящее время находятся в этой стране.

Как передает Trend, об этом сообщили из Посольства.

"Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в США, просим живущих в США граждан Азербайджанской Республики зарегистрироваться в соответствующих консульских отделах Вашингтона и Лос-Анджелеса", - говорится в обращении.