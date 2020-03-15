МВД Азербайджана: Прекращена деятельность объектов, нарушивших порядок социальной изоляции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прекращена деятельность объектов общественного питания, нарушивших порядок социальной изоляции.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МВД Азербайджана, распространенном в воскресенье.

"В некоторых городах и регионах страны владельцы отдельных предприятий общественного питания нарушили данный режим работы и попытались продолжить свою деятельность после 21:00. Деятельность этих объектов была приостановлена, а их владельцам объяснили важность соблюдения правил для данных объектов", - говорится в заявлении.

Граждане обязаны строго соблюдать меры социальной изоляции, введенные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, от них требуется безоговорочное выполнение всех рекомендаций, предложений и решений.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики с 14 марта 2020 года проводит мероприятия по необходимой социальной изоляции на территории страны. Конкретно говоря, в течение месяца отложено проведение массовых мероприятий, кафе, рестораны, бары и клубы работают до 21:00. Введенные ограничения встречают полное понимание у граждан, которые поддерживают проводимые государством мероприятия.