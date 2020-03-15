AZAL организует дополнительные чартерные рейсы для эвакуации азербайджанцев из Турции

БАКУ /Trend/ - В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".



На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину.



Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра.



Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.



По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину.



Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40