В центрах службы ASAN будет устранен ряд ограничений – Ульви Мехтиев (версия 2)

Общество 16 марта 2020 09:48 (UTC+04:00)
В центрах службы ASAN будет устранен ряд ограничений – Ульви Мехтиев (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия в 09:15)

БАКУ/Trend/ - Ограничения по регистрации, оказываемые в сферах налогов и имущественных вопросов в центрах службы ASAN, скоро будут устранены.

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, сообщает в понедельник Trend.

Как известно, с 1 ноября прошлого года в центрах службы ASAN были устранены ограничения в выдаче удостоверений личности, общегражданских паспортов и регистрации в связи с другими услугами. Все граждане, независимо от места прописки, обращаясь в любой центр, могут воспользоваться оказываемыми услугами. Однако ограничения в сферах налогов и имущественных вопросов устранены пока не полностью, и в этом направлении проводится работа с соответствующими структурами.

Глава Госагентства добавил, что в регионах, где нет центров службы ASAN, услуги населению оказывают ее работники в специализированных автобусах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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