В Баку усилены медико-профилактические работы (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В Баку усилены медико-профилактические дезинфекционные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.
С целью предотвращения угрозы, которую может создать коронавирусная инфекция на территории Азербайджана, усилены неотложные меры.
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