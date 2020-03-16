Посольство Азербайджана в Малайзии открыло «горячую линию»
БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией COVID-19 посольство Азербайджана в Малайзии открыло круглосуточную «горячую линию» для проживающих и находящихся во временной поездке, наряду с Малайзией, в Таиланде, Мьянме и брунейском Дар-эс-Саламе.
Информация об этом размещена на профилях посольства в социальных сетях, сообщает в понедельник Trend.
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