Посольство Азербайджана в Малайзии открыло «горячую линию»

БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией COVID-19 посольство Азербайджана в Малайзии открыло круглосуточную «горячую линию» для проживающих и находящихся во временной поездке, наряду с Малайзией, в Таиланде, Мьянме и брунейском Дар-эс-Саламе.

Информация об этом размещена на профилях посольства в социальных сетях, сообщает в понедельник Trend.