Посольство Азербайджана в Индонезии обратилось к соотечественникам в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса нового типа посольство Азербайджана в Индонезии обратилось к соотечественникам, проживающим и обучающимся в Индонезии, Сингапуре, Филиппинах и Тимор-Лесте, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

Как говорится в сообщении посольства, для возможных обращений граждан создана «горячая линия» по номерам: +6281295622297; +6281293596611.

Посольство просит граждан Азербайджана внимательно следить за информацией, распространяемой соответствующими государственными структурами стран, где они проживают, серьезно соблюдать личную гигиену, санитарные и другие правила, ограничить использование общественного транспорта и сторониться мест с массовым скоплением людей, и в случае появления каких-либо подозрений или симптомов в связи с заражением пройти медицинское обследование.

Кроме того, на своей странице и профилях в соцсетях посольство разместило соответствующую информацию, и создало общую группу Whatsapp для оперативной связи с гражданами.

Посольство постоянно связывается с гражданами, рекомендуя им быть внимательными и соблюдать инструкции.

Также подчеркивается, что несрочные консульские услуги отменены, и прием граждан проводится только в заранее установленное время и по отдельности.

В сообщении также говорится, что до настоящего времени у соотечественников, проживающих в вышеназванных странах, не наблюдаются случаи заражения коронавирусом, и в связи с этим в посольство информация не поступала.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)