Завтра погода в Азербайджане может негативно сказаться на метеочувствительных людях

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны осадки. Ветер северо-западный, временами с усилением. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди, в предгорных и горных районах возможен снег, местами интенсивный. Кое-где будет наблюдаться туман. Ветер западный, в отдельных местах с усилением. Температура воздуха ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем от -2 до +2 градусов.

Усиление северо-западного ветра на фоне повышенного атмосферного давления в Баку и на Абшероне может оказать негативное влияние на метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)