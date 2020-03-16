Посольство Азербайджана в Малайзии открыло «горячую линию» (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией COVID-19 посольство Азербайджана в Малайзии открыло круглосуточную «горячую линию» для наших граждан, проживающих и временно находящихся в этой стране, а также в Таиланде, Мьянме и Брунейском Дар-эс-Саламе.
Информация об этом размещена на странице посольства в Facebook, сообщает в понедельник Trend.
Предлагается по вопросам в связи с пандемией COVID-19 звонить на номера:
Мобильный: +60172398963 («горячая линия»)
Рабочий: +60342526800.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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