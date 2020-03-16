В Азербайджане 20 иностранцев задержаны за подделку документов - Госпогранслужба (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - За последний месяц сотрудники пограничного контроля выявили на пропускных пунктах государственной границы Азербайджана случаи подделки документов 20 иностранцами, в том числе, 4 гражданами Ирана, 4 гражданами Конго, 2 – Пакистана, по 2 - Узбекистана и Индии, и по одному - Турции Таджикистана, Гвинеи, Шри-Ланки и Молдовы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Госпогранслужба предприняла соответствующие меры в связи с этими нарушениями.

Также 12 марта на территории заставы Лянкяранского пограничного отряда погранвойск ГПС недалеко от села Сым Астаринского района была предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана. Во время поисков по маршруту скрывшихся нарушителей границы были обнаружены и изъяты 2 килограмма героина и 500 грамм метамфетамина.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)