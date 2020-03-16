В Музее независимости Азербайджана осуществляется дезинфекция (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Музее независимости Азербайджана проводится дезинфекция.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры, в рамках исполнения "Плана мероприятий по предотвращению возможной угрозы распространения коронавируса COVİD-19 в культурных учреждениях, по повышению эффективности профилактических мер, принятых в данном направлении" в Музее независимости Азербайджана проведены санитарно-дезинфекционные и другие превентивные меры.
В связи с угрозой распространения вируса дезинфицируются экспозиционные залы, административные и другие помещения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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