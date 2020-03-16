В Музее независимости Азербайджана осуществляется дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Музее независимости Азербайджана проводится дезинфекция.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве культуры, в рамках исполнения "Плана мероприятий по предотвращению возможной угрозы распространения коронавируса COVİD-19 в культурных учреждениях, по повышению эффективности профилактических мер, принятых в данном направлении" в Музее независимости Азербайджана проведены санитарно-дезинфекционные и другие превентивные меры.

В связи с угрозой распространения вируса дезинфицируются экспозиционные залы, административные и другие помещения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)