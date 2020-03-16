Приостановлено ж/д сообщение Азербайджана с Украиной

БАКУ /Trend/ - Временно приостанавливается движение пассажирских поездов из Азербайджана в направлении Украины, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-секретариат ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в соответствии с решением Кабинета министров Украины, с целью недопущения распространения коронавируса COVİD-19 на территории страны, с 00:01 17 марта временно приостанавливается движение всех международных пассажирских поездов.

В связи с этим, рейс пассажирского поезда №369/370 Баку-Киев-Баку, который должен был отправиться 21 марта, а также вагона Баку-Днепр в его составе, отменен до следующего особого указания.

Пассажирский поезд Баку-Киев-Баку, который отбыл из Баку 14 марта, доехал до Харьковской станции. Обратно поезд отправится сегодня в 15:30 в направлении России, и оттуда согласно расписанию движения вернется в Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)