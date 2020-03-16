В Азербайджане изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации первоклассников

БАКУ /Trend/ - С учетом медико-профилактической ситуации изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации, действующих для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации по приему детей в первый класс.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, родителям, которые желающим обратиться в Центры, уже нет надобности посещать их.

Таким образом, эта группа граждан может представить соответствующую информацию рабочим группам посредством мессенджера Whatsapp по телефонам (+994)55 892-27-51, (+994)55 892-95-89, (+994) 55 892-63-90) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Далее родителям, которые не смогли сами пройти регистрацию или испытали определенные трудности в процессе, будет оказана соответствующая помощь.