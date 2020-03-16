Грузия впустила на свою территорию автобусы, следующие по маршруту Стамбул - Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием погранично-пропускного пункта "Сарп" между Грузией и Турцией в 17:00 15 марта в рамках неотложных мер по недопущению распространения коронавируса, въезд в Грузию автобусов, следующих по регулярному рейсу Стамбул Баку, был ограничен.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной службе автомобильного транспорта, ввиду особых мер по безопасности разрешение на транзитный проезд через территорию Грузии автобусов было дано сегодня в 14:30.