PASHA Bank усиливает поддержку Малого и Среднего бизнеса, ведущего торговые отношения с предпринимателями Китайской Народной Республики
Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжает поддержку азербайджанских предпринимателей, занятых во внешнеэкономической деятельности.
Так, учитывая финансовые трудности, с которыми в последнее время столкнулась определенная часть местных предпринимателей, ведущих торговые отношения с бизнес-партнерами из Китайской Народной Республики, PASHA Bank снизил для своих клиентов комиссию на осуществление платежей в указанном направлении до 0,2%. Данная возможность предоставляется всем клиентам PASHA Bank сегмента Малого и Среднего Бизнеса (МСБ), ведущим торговые отношения с предпринимателями из КНР.
Отметим, что стать клиентом PASHA Bank в режиме онлайн и получить доступ к широкой линейке современных продуктов и услуг для ведения бизнеса можно по данной ссылке http://www.pashabank.digital