“Азерпочт” приостановил прием международных посылок

БАКУ /Trend/ - ООО "Азерпочт" приостановило прием международных посылок.

Об этом в понедельник сообщила Trend пресс-секретарь министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гёзалова.

По ее словам, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVİD-19, объявленного Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, между рядом стран было ограничено авиасообщение и отменены запланированные рейсы.

«В связи с этим, доставка по адресу международных почтовых посылок стала невозможной. С учетом вышесказанного, в почтовых отделениях, находящихся в подчинении ООО «Азерпочт» министерства транспорта, связи и высоких технологий, и в центрах обслуживания Şəbəkə с 16 марта временно приостанавливается прием международных почтовых посылок», - сказала Гюнель Гёзалова.

Отметим, что ООО «Азерпочт» осуществляет прием и отправку международных посылок только посредством воздушного транспорта.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)