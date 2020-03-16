В Азербайджане нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы прокомментировал информацию о вероятности объявления в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Как сообщает в понедельник Trend, Байрамлы сообщил журналистам, что в настоящее время интенсивность распространения коронавируса в Азербайджане находится под полным контролем.

"Объявление в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом полностью зависит от сложившейся ситуации. Если возникнет какая-нибудь опасность, TƏBİB немедленно обратится в соответствующие структуры, правительство", - сказал он.