В Азербайджане полностью мобилизованы более 3 тысяч медицинских учреждений - TƏBİB

БАКУ/Trend/ - Более 3 тысяч медицинских учреждений в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) находятся в состоянии полной мобилизации.

Как передает Trend, об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он сообщил, что в большинстве регионов имеются современные медицинские центры и инфраструктура: "В день поступления пациентов берутся материалы для обследования. Лица, у которых обнаруживается болезнь, изолируются и проходят лечение в специальном медицинском центре, а наблюдение за другими продолжается. Если результат теста на 7-й день отрицательный, то их отпускают домой. Срок пребывания на карантине может длиться 14-21 день. Посетители из других стран перенаправляются в медицинские пункты TƏBİB. Там проводится их соответствующее обследование. Если есть симптомы, то они отправляют на карантин. Если нет симптомов, им предоставляются информационные буклеты и они возвращаются домой."

По его словам, для участковых врачей и педиатров проводятся онлайн-тренинги, задан алгоритм действий: "Мы работаем в двух направлениях. Во всех поликлиниках выделены "горячие линии". Государственная пограничная служба направляет нам список лиц, пересекающих границу, в электронном виде. Принимаются необходимые меры. Мы постоянно получаем информацию о состоянии этих людей. Все эти меры направлены на предотвращение распространения заболевания. Статистических показателей роста нет. Это показывает, что сегодня ситуация находится под полным контролем."