Последняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 17 марта по коронавирусу, сообщает во вторник Trend.

Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.

Так, число заразившихся в мире по 162 странам составило 182 742 человека. Число последних заразившихся – 290 человек. Скончались 7 174 человека. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции излечились 79 883 человека, 1300 из которых – новые выздоровевшие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)