"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" продолжает профилактические меры (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия в 12:05)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) продолжает профилактические меры в рамках соответствующего плана Кабмина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пароходство.

Очередные дезинфекционные работы были проведены в порту-базе Каспийской морской нефтяной флотилии ASCO, северном и дамбовом мостах и стоящих там судах, а также на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Дезинфекцию провела компетентная лицензированная компания.

Процесс был осуществлен под контролем сотрудников отдела по социальному развитию и транспорту ASCO.

В связи с коронавирусом среди сотрудников структурных управлений ASCO продолжаются просветительские работы.

Также в компании работает штаб из руководящих лиц и «горячая линия» - (050) 274 30 82.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)