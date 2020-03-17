Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами ожидаются осадки, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 772 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.
В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. В отдельных местах туман, западный ветер временами будет усиливаться.
Ночью - 2-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)