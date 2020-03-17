Инструкции Оперативного штаба Кабмина Азербайджана должны строго соблюдаться – Муса Гулиев (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Коронавирус - одна из серьезных пандемий, которая распространяется в мире. Проблема в том, что у вируса продолжительный инкубационной период и он проявляется не сразу. Заразившийся этим вирусом может инфицировать до 200 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Муса Гулиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что действия азербайджанского правительства в данной ситуации адекватные, комплексные и последовательные: "Граждане должны понимать свою ответственность. Общественно должно строго соблюдать инструкции Оперативного штаба Кабмина. Некоторые дают непрофессиональные советы в соцсетях, однако самым важным шагом является соблюдение правил временной изоляции. Будем считать, что в стране чрезвычайная ситуация на месяц, и в течение этого срока необходимо соблюдать соответствующие рекомендации. Очень важно, чтобы каждый был ответственным в этом вопросе, и соблюдал гигиенические правила».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)