SOCAR приостановил прием граждан в связи с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - С учетом информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 13 марта 2020 года о мерах в направлении недопущения распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19, SOCAR до 29 марта 2020 года приостанавливает прием граждан.
Как сообщили во вторник Trend в SOCAR, в указанный период обращения будут приниматься по телефону (012) 521-01-30. Граждане также могут направлять свои обращения на электронную почту Госнефтекомпании info@ socar.az, а также пользоваться услугой электронного письма на портале SOCAR (www.socar.az).
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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