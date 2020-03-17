Для нераспространения коронавируса следует соблюдать правила гигиены - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для нераспространения коронавируса в Азербайджане принимаются все необходимые превентивные меры.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист минздрава Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, с этой точки зрения Азербайджан опережает большинство мировых. Однако, для недопущения распространения вируса люди и сами должны соблюдать правила гигиены.