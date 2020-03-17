В Азербайджане учебники для «нулевок» и 1-х классов будут использоваться в течение одного учебного года (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Все учебники для подготовительных групп ("нулевок") и первых классов государственных общеобразовательных школ будут использоваться в течение одного учебного года, то есть ежегодно будут обновляться, сказала во вторник Trend старший консультант отдела ресурсов преподавания минобразования Вюсаля Алиева.

Она напомнила, что в настоящее время книги используются 4 года: «Учебники обучающихся в «нулевках» и в первых классах рвутся и изнашиваются прямо в первый год их использования. Поэтому на следующие учебные годы возникала необходимость замены учебников».

Алиева добавила, что статистика прошлого учебного года показывает, что все учебники в топ-10 быстро изнашивающихся, потрепанных и рвущихся книг составляют именно учебники учащихся первого класса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)