Бакинское транспортное агентство приостановило прием граждан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана в период продолжающихся мер социальной изоляции, применяемых в целях предотвращения распространения коранавируса (COVID-19) на территории страны, временно приостанавливается прием граждан в Бакинском транспортном агентстве.

Как сообщили во вторник Trend, в течение этого времени граждане могут обращаться в Агентство по почте либо электронному адресу info@bna.az.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)