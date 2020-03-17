Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Хачмазский Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные консультационные услуги для предпринимателей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
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